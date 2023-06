Yahaira le responde a Daniela Darcourt por decir que artistas parecen vedettes ¿Qué dijo?

Yahaira Plasencia brindó declaraciones a un programa de espectáculos, en el que respondió directamente a su colega musical, Daniela Darcourt, quien hace unos días expresó que no entiende porque varias artistas salen al escenario usando ropa tan corta, y hasta las comparó con las vedettes.

La salsera, quien se encuentra en los Premios Heat 20223, fue presentada en una nota por el programa "América hoy", en la que destacaron su participación como presentadora en dicha premiación; pero por otro lado, no puedo evitar ser consultada por las declaraciones de la intérprete de "Probablemente".

Como se recuerda, las declaraciones que Daniela brindó a un podcast causaron polémica, ya que la salsera afirmó que no le gusta la moda, porque tendría que salir 'calata'.

La salsera Yahaira Plasencia se conectó con el magazine que dirige Ethel Pozo y fue consultada sobre las prendas que usa para sus shows en Perú, así como cuando asiste a eventos internacionales como los Premios Heat.

"A mí siempre me ha gustado usar dos partes, la mayoría de prendas que he ido siempre lo he usado", expresó la autodenominada 'Patrona'.