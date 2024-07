Zorro Zupe recuerda su experiencia con reos durante su tiempo en prisión: "Los chibolos me veían como a Beyoncé"

04/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un reciente episodio del podcast La Roro Network, conducido por Carlos Orozco y Daniel Marquina, el controversial personaje de la farándula, Ricardo Zúñiga, más conocido como Zorro Zupe, compartió detalles inéditos de su vida, incluyendo su experiencia con reos durante su tiempo en prisión.

La experiencia del Zorro Zupe en prisión

Durante la entrevista, Zorro Zupe narró cómo fue su experiencia al convivir con reos durante su tiempo en prisión. Mientras relataba sobre su expareja, quien lo llevaba de viaje a Mónaco, Carlos Orozco le hizo una pregunta directa: "¿Alguna vez has estado con un 'misio'?".

A lo que Zorro Zupe respondió sin dudar: "Sí, claro. Definitivamente sí, he estado con alguien que sí (era misio). Aparte, acuérdate que yo he estado preso, o sea no vas a pretender que voy a estar en la prisión y no me voy a c**er a nadie ".

Carlos Orozco recordó una anécdota de Edu Saettone, quien mencionó que el Zorro Zupe se adaptó rápidamente a la vida en prisión. Según el mejor amigo de Tilsa Lozano, su tiempo en la cárcel fue peculiar, ya que era tratado casi como una celebridad.

"En mi pabellón no tanto, pero el otro pabellón era de puros chibolos, que eran chicos que habían estado por roba mano armada, asaltos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo llegué era como si hubiera llegado Beyoncé. Me escribían, me mandaban papelitos, me sentía como en el colegio, me mandaban notitas", dijo.

Zorro Zupe también expresó que le pareció un poco injusto haber terminado en prisión; sin embargo, afirmó que este episodio es una parte de su vida que no borraría.

¿Por qué Zorro Zupe terminó en prisión?

El origen de la polémica que llevó a Ricardo Zúñiga a prisión se remonta a su participación en el programa 'El valor de la verdad'. Durante el show, Zorro Zupe reveló que el futbolista Carlos Zambrano lo había invitado a Alemania mientras jugaba para un equipo extranjero.

"Chateando así, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido, entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido", aseguró.

Las declaraciones insinuaron que Carlos Zambrano podría haber tenido interés en conocerlo más a fondo o que le presentara a alguna chica del espectáculo.

"Posiblemente, no lo descarto (que le presente a alguien). Nunca me dio nombres, nunca me dijo: 'Vente con una amiga'", explicó Ricardo Zúñiga. Estas afirmaciones no fueron bien recibidas por Carlos Zambrano, quien lo denunció por difamación.

El proceso judicial resultó en favor del futbolista de Alianza Lima, y Ricardo Zúñiga fue condenado a dos meses de prisión preventiva. La sentencia oficial detalló que su encarcelamiento comenzó el 12 de febrero y concluyó el 11 de abril de 2018.

La entrevista con Carlos Orozco en el podcast La Roro Network ofreció una mirada sincera y cruda de la vida de Zorro Zupe durante su tiempo en prisión. Sus relatos sobre la adaptación, el trato recibido de los reos y las reflexiones personales causaron diversas reacciones.