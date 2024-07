Danna Paola asegura que la falta de intimidad causa infelicidad en las personas: "Estoy convencida"

04/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista para Podium Podcast con Vicky Martín, la famosa cantante y actriz Danna Paola aseguró que la falta de intimidad causa infelicidad en las personas. Estas declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales.

¿Qué dijo Danna Paola?

Fue en la última parte de la entrevista cuando Vicky Martín le preguntó a Danna Paola sobre tres cosas que la hacen feliz. La respuesta inicial de la cantante mexicana fue:

"Cantar, mi casa, mi familia que estoy construyendo, mi hogar, mis perritas, todo lo que es mi familia en general y la playa".

La entrevistadora, sorprendida por la omisión de la intimidad en la lista, comentó que pensaba que Danna Paolo mencionaría el sexo.

A esto, Danna Paola agregó: "Claro que me hace muy feliz, me libera. Creo yo que la gente infeliz es porque no tiene sexo. Estoy convencida, el mal sexo se ve a distancia, cuando tienes una buena vida sexual, uno vive feliz".

Sin embargo, Danna Paolo aclaró que la sexualidad no necesariamente tiene que ver con otra persona, sino con uno mismo.

"La sexualidad, justo es, embrace your feminity, ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja y creo que es algo que la gente allá afuera como que le cuesta entender porque no hablar de sexo es hacernos parte del problema y creo que es muy importante, es importantísimo y sí, me hace muy feliz", agregó.

Danna Paola: Ls gente infeliz, es porque no tiene sexo.

¿Que opinan de esta "teoría"? 👀🤔

pic.twitter.com/noWWQ0wFoM — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 3, 2024

Reacciones en redes sociales

Este fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de comentarios divididos. Muchos usuarios criticaron la teoría y forma de pensar de Danna Paola, expresando su desacuerdo con sus declaraciones.

Comentarios negativos como "Ya no le pongan un micrófono en frente", "Dejen de hacer a gente pendeja famosa", y "Después del desastre que hizo por un nombre de usuario en X, es obvio que a ella le falta" inundaron las plataformas.

Algunos incluso sugirieron que Danna Paola necesita urgentemente un asesor profesional de medios. "Hundiéndose una vez más. Necesita urgentemente un asesor profesional de medios", escribió un usuario.

No obstante, también hubo quienes defendieron la postura de la cantante, considerando que la salud sexual es un componente importante de la felicidad y que sus comentarios fueron una expresión honesta y válida de su experiencia personal.

¿Danna Paola es feliz?

Al final de la entrevista, Vicky Martín le preguntó directamente a Danna Paola si era feliz, a lo que la intérprete de 'Sodio' respondió rotundamente que sí, con una gran sonrisa en el rostro.

Las declaraciones de Danna Paola sobre la relación entre la felicidad y la intimidad han generado un amplio debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que sus comentarios carecen de fundamento, otros valoran su franqueza.