Zully rompe su silencio tras perder con 'La Pinky' en La Noche Dorada: "Todo fue comprado"

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su derrota en el ring durante la esperada Noche Dorada 2025, la streamer peruana Zully reapareció con todo en sus redes sociales. En una transmisión en vivo, aseguró que su caída ante la influencer argentina 'La Pinky' no fue más que una farsa. Y aunque perdió, su actitud dejó claro que, al menos en redes, todavía está bien.

Zully reaparece tras perder con 'La Pinky'

Dicen que después de la tormenta, llega la calma... o un buen en vivo. Y eso fue exactamente lo que hizo Zully, la popular streamer peruana que el último sábado fue derrotada por 'La Pinky' en el Coliseo Dibós. Lejos de esconderse, prendió su cámara y habló sobre lo que, según ella, realmente pasó en el ring.

"Todo fue comprado", dijo entre risas, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores. La joven, fiel a su estilo desinhibido, no se guardó nada y hasta mostró su rostro con el maquillaje algo dañado, lo que generó bromas y preguntas sobre cómo había terminado físicamente luego del combate.

Pero ella, como siempre, se lo tomó con humor. "Estoy bien, no me pasa nada", dijo con tono firme, dejando claro que lo suyo no fue un drama. "¿Por qué no me creen?", lanzó a la cámara, entre divertida e indignada. Y para los que pensaban que estaba afectada, dejó en claro que su confianza sigue intacta.

Zully culpa al Four Loko

Como si la pelea no hubiera sido loquísima por sí sola, el en vivo de Zully también trajo uno de los momentos más inesperados de la noche: el comentario del famoso 'Four Loko'. Sí, la streamer aseguró que una bebida hubiera hecho la diferencia en el combate: "Me faltó mi Four Loko", dijo.

Y para sorpresa de muchos, su hermano, que también estuvo presente en la transmisión, la respaldó sin dudar. "Si ella tomaba su Four Loko, 'La Pinky' quedaba así", dijo, mientras hacía un gesto que provocó carcajadas en la audiencia.

Pese a todo, Zully no se dio por vencida. En medio de comentarios y risas, dejó claro que no piensa colgar los guantes. "Seguiré entrenando", aseguró, abriendo la posibilidad de una revancha en una próxima edición de La Noche Dorada.

Luego de varios días de silencio, Zully reapareció y soltó una frase que ya da vueltas por todo internet: "Todo fue comprado". Así rompió su silencio tras perder con 'La Pinky' en La Noche Dorada.