Steve Palao rompe su silencio tras acusación de tener una "hija oculta": "Buscan dañar mi imagen"

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Tensión en el aire! Tras la polémica acusación de tener una 'hija oculta', Steve Palao rompe su silencio y asegura que se trata de un intento de dañar su imagen. Con un tajante comunicado, el padre de Said y Austin, rechazó las serias acusaciones y afirmó que la versión difundida a nivel nacional es completamente falsa.

Acusan al padre de Said Palao de tener "hija oculta"

El patriarca de los Palao se ha visto envuelto en un reciente escándalo tras la aparición de una mujer identificada como Beatriz Cahuas, quien no dudó en asegurar que tiene una hija de siete años con él, y a quien Steve Palao "no reconocería". Incluso, sostuvo que su relación con él se dio a finales de 2006 y mantuvo una relación de diez años, la cual terminó tras conocerse su embarazo.

La seria denuncia fue presentada en televisión con audios, conversaciones y comprometedores chats que pondría en serios aprietos al popular 'Thanos'. Una de las presuntas pruebas que mostró la fémina data con fecha del 2023, donde, aparentemente, Steve Palao la recrimina por no haberse cuidado con una pastilla anticonceptiva que él mismo habría comprado.

Beatriz Cahuas aseguró que el deportista solo habría visto a su hija en dos ocasiones desde que nació: la primera, cuando acudió a Reniec para reconocerla dos meses después de nacida, y la segunda, cuando la encontró en un local de comida. Asimismo, detalló que Steve solo le pasa S/600 mensuales para los alimentos de la pequeña.

"Cuando se enteró de que estaba esperando una hija, insinuó que lo había hecho a propósito. (...) El señor no conoce a mi hija (...) Lo que mi hija se merece, el derecho de mi hija", expresó.

Steve Palao niega abandono de su hija menor

Tras la acusación en su contra, Steve Palao lanzó un comunicado en sus redes sociales asegurando que todo lo dicho por quien afirma ser su expareja, Beatriz Cahuas, es falso. El último ganador de 'El Gran Chef Famosos' remarcó que sí viene cumpliendo con su rol como papá "con responsabilidad y respeto".

Según señaló, brinda "alimentos y cubre todas las necesidades" de la menor, conforme lo establece la ley. Asimismo, pidió exponer públicamente esta situación por el bienestar emocional de su hija.

"Soy padre legalmente reconocido de la menor. (...) Recordemos que siempre debe primar el interés superior del niño, y la mediatización de conflictos personales va en total contravía de ello. Este será el único pronunciamiento que realizaré sobre el tema. Por respeto a mi hija y por tratarse de un asunto íntimo y familiar, no daré más declaraciones", se lee en el mensaje.

Tomaría acciones legales tras seria acusación

Pero no todo quedó ahí, ya que el padre de Said dejó claro que no permitirá que sigan dañando su imagen con afirmaciones falsas, por lo cual, dejó abierta la posibilidad de empezar acciones legales contra aquellas personas que él considere, mancillen su honor como padre.

"Asimismo, informo que consultaré con mis abogados la posibilidad de iniciar las acciones legales correspondientes frente a las declaraciones falsas, ofensivas y difamatorias que vienen siendo propaladas a nivel nacional. Pido respeto y reflexión (...)", concluyó.

Comunicado de Steve Palao tras ser acusado de no cumplir ni ver a su hija menor.

