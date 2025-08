Furrey regresó a su casa y dio nuevos detalles sobre su salud: "Estoy trabajando duro para poder volver"

Luego de 20 días de haber estado hospitalizado en UCI, al ser atropellado en La Victoria, Antonio Crespo, más conocido en el mundo del entretenimiento como Furrey, regresó a su hogar y mandó un conmovedor mensaje a su público.

Con una notoria felicidad, pero aún algo adolorido por las secuelas físicas, Furrey grabó un video, compartido a través de sus redes sociales, en el que mostró su agradecimiento por el apoyo y preocupación de sus seguidores.

"Quiero agradecer a todos los que han mandado su apoyo por mensaje o lo que sea. No les he contestado porque me cuesta mucho usar celular con una sola mano y agradecer a todos los que han colaborado con cada actividad que hemos hecho. No me imaginaba que eso sería tan caro, porque lo es, pero gracias a ustedes podemos hacerlo", expresó.