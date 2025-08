'Esto es guerra' presenta a Valentino y Gerardo Pe como sus nuevos jales y les lanza reto en vivo por S/ 1.000

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Entre gritos, aplausos y caras de sorpresa, Esto es Guerra anunció a Valentino y Gerardo Pe como sus nuevos fichajes. Ambos influencers fueron recibidos por todo lo alto, y como bienvenida especial, los retaron a un reto en vivo con nada menos que S/ 1.000 en juego, elevando al máximo la expectativa de los fans del reality.

Valentino y Gerardo Pe se unen a EEG

Durante la transmisión en vivo del 4 de julio, Esto es guerra tiró la casa por la ventana con un anuncio que dejó a más de uno pegado a la pantalla: el regreso de Valentino y el ingreso de Gerardo Pe, dos creadores de contenido con miles de seguidores en redes, fueron confirmados como nuevos participantes del reality.

Los aplausos no se hicieron esperar. Patricio Parodi y Mario Irivarren, actuales figuras del programa, celebraron emocionados el ingreso de sus nuevos compañeros. En especial el ex de Onelia Molina, quien comparte cámara y micro con Gerardo en el podcast y stream Good Time, no podía ocultar la sonrisa. Y no era para menos.

Pero eso no fue todo. Como si la noticia no fuera lo suficientemente fuerte, el conductor del programa lanzó un reto en vivo: "Ellos, escuchen bien, el día de mañana se enfrentarán en una batalla en vivo. Quien gane la batalla, se podrá llevar S/ 1.000 en efectivo", dijo, dejando la expectativa por los cielos.

¿Qué dijeron los nuevos jales de EEG?

Valentino fue el primero en tomar la palabra tras su presentación. "Holi, ¿cómo están? Feliz, en serio, de estar aquí realmente. Quiero dar batalla y por eso estoy sentado aquí. Así que, veremos, qué sale", dijo con su clásico estilo relajado, mientras era recibido entre aplausos.

El tiktoker también dejó claro que viene con ganas de todo: "Uy, me voy a hacer acá full ejercicio", dijo, dejando en claro que no piensa quedarse atrás en ninguna competencia.

Por su parte, Gerardo Pe, fiel a su estilo más explosivo, solo atinó a decir "¡Una locuraaa!", desatando carcajadas en el set de Eso es guerra.

El ingreso de Valentino y Gerardo Pe marca el inicio de una nueva etapa en Esto es guerra, donde los creadores de contenido ya no solo dominan redes, sino también la pantalla chica. Ahora, con el reto en vivo por S/ 1.000 a la vuelta de la esquina, queda claro que el reality va con todo en esta temporada.