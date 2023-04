Áncash: Anciano muere atropellado por un tráiler en Nuevo Chimbote

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un adulto mayor murió tras ser atropellado por un tráiler en la Panamericana Norte, cerca al pueblo joven Villa María, en el distrito de Nuevo Chimbote.

El accidente se registró este miércoles 5 de abril, al promediar las 11 de la mañana, cuando Nicólas Álvarez Miranda (85) transitaba de regreso a su vivienda, pues había ido a comprar un periódico, como todas las mañanas. Al poco tiempo, cruza la Panamericana Norte y un vehículo de carga pesada de placa de rodaje B1G-929, pasó de largo, atropellando al anciano.

Al lugar llegaron efectivos policiales de Villa María quienes confirmaron el fallecimiento del anciano y procedieron a trasladar al conductor del tráiler, Tomás Escobal Rivera (35) a la comisaria del sector.

Asimismo, el cuerpo del octogenario permaneció sobre el pavimento dos horas hasta que acudieron al lugar del trágico accidente el fiscal del turno Marco Antonio Cabrera Cabanillas y peritos de criminalísticas para ordenar el levantamiento del cadáver y trasladarlo a la morgue.

Familiares del anciano protagonizaron escenas de dolor

"Los buses no respetan nada. Mi padre estaba retornando a casa. Lamentablemente por la velocidad de los vehículos de carga pesada, ha fallecido mi padre. Por eso, pido las medidas del caso. Usted sabe que perder un padre es lo más doloroso. No es la primera vez que alguien muere, pedimos presencia de serenazgo y que un policía de tránsito se encuentre, pues en algunas oportunidades no funcionan los semáforos", mencionó entre lágrimas, el hijo del finado, José Joaquin Álvarez.

Esta no es la primera vez que ocurre un fallecimiento producto de un accidente. En mayo del año pasado, un adulto mayor de 82 años de edad, quien era reciclador, murió luego que un tráiler lo atropellara en la misma zona.

El accidente se registró, cuando la víctima transitaba, sin darse cuenta de que cambio el semáforo, siguió caminando, pero, el transporte de carga pesada pasó de largo, atropellando al anciano. El adulto mayor fue identificado como Fernando Guerrero Rojo.

Familiares del fallecido protagonizaron escenas de dolor, por el trágico hecho y contaron que la víctima se dirigía a reciclar plásticos en la zona. El anciano era conocido en el barrio y muy querido por los vecinos. Asimismo, el cuerpo del octogenario fue trasladado a la morgue de Nuevo Chimbote por la fiscal del turno.