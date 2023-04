SJM: Vecinos denuncian a pervertido que se masturba frente a niñas y jovencitas

En conexión para Exitosa Te Escucha, se conoció que un sujeto causa temor entre niñas y jovencitas, en la Cooperativa Umamarca, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) tras exhibir sus órganos sexuales y masturbarse en su presencia.

Este hombre se traslada en bicicleta en búsqueda de nuevas víctimas. Según precisaron los moradores, el individuo usa un cubreboca para no ser identificado. En esa línea, mencionaron que la jefatura PNP de SJM es inoperante ante los pedidos de auxilio de los vecinos.

Los residentes afirmaron que agentes de esta comisaría no iniciaron operativos de búsqueda y captura, sino que los instaron a atrapar al sujeto para que puedan iniciar las diligencias correspondientes.

El sujeto acoso y atacó sexualmente a más de una decenas de féminas.

En ese sentido, se conoció el caso de Maricarmen, última víctima de este libidinoso. Al respecto, la fémina apuntó que el hombre la interceptó cuando salía del Mercado Umamarca con dirección a su vivienda.

La mujer intentó huir de la escena, pero el referido alcanzó sus pasos gracias a que utilizó su bicicleta.

"Estaba saliendo del mercado con dirección a mi casa, siento que alguien viene en bicicleta, regresó, miró y me acordé de la publicación que hizo la señorita Milagros (vecina suya), me acordé de sus características. Empiezo a caminar más rápido y el señor me alcanza con su bicicleta y, cuando lo miro, estaba con sus genitales afuera", declaró para Exitosa.