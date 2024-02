Áncash: Gobernador no asiste a sesiones del Consejo hace dos meses, pese a incremento de casos de dengue

26/02/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista a Exitosa, el consejero regional por la provincia de Casma, Andy Montes, denunció que el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, no acude a una sesión del Consejo en lo que va del 2024, pese a sus solicitudes para ver la compleja situación que pasa la ciudad ante el incremento de los casos de dengue.

Durante diálogo con Jorge Valdez para 'Defensa de la Verdad', la autoridad provincial señaló que el gerente general de Áncash, Marco la Rosa, participó de la junta en lugar de Noriega Brito.

"(¿En lo que va del año el gobernador no participa de una sesión del Consejo?) Ya tenemos dos meses y el gobernador no ha asistido a sesión del Consejo, no ha participado con nosotros (consejeros regionales), pese a que se le hizo una convocatoria. En su lugar terminó llegando el gerente general de Áncash", declaró a nuestro medio.

En ese sentido, Montes Pimentel apuntó que el gobernador ha sido el único funcionario que no acudió ante su llamado de socorro. "Ha estado el director de la Diresa Áncash, en algunas oportunidades, el gerente general vino en una oportunidad, la vicegobernadora también. Sin embargo, sin él no se puede tomar decisiones", sostuvo.

Del mismo modo, aseguró que la máxima autoridad departamental no ha compartido argumento alguno tras su ausencia en sesión del Consejo. "No hemos tenido una excusa sustitutoria para que no haya asistido", manifestó.

Crisis en Casma

El dengue viene causando estragos en todo el Perú, y la ciudad de Casma, ubicada en el departamento de Áncash, es uno de los lugares más golpeados, ya que registra el 60% de casos a nivel nacional. Incluso se reportó que la enfermedad cobró su sexta víctima mortal este último viernes 23 de febrero.

"Tenemos, ya, seis fallecidos, dos por confirmar, pero todo apunta a que también han fallecido por dengue, la situación es caótica. Yo creo que a menos de un mes que ha brotado este dengue con fuerza, van falleciendo más personas que cuando nos atacó el Covid-19", también reveló Montes Pimentel.

