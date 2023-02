Áncash: Padres de familia y docentes piden reconstrucción del colegio Manuel Encarnación

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A pocas semanas de iniciarse las clases, padres de familia y docentes se encuentran preocupados por la mala infraestructura de las aulas, en el centro educativo Manuel Encarnación Rojo Castillo N° 89501, ubicado en el centro poblado San Jacinto, del distrito de Nepeña, en la región Áncash.

El colegio tiene más de 70 años de antigüedad y sus 16 ambientes de aprendizaje son de material rústico, los cuales se encuentran deteriorados.

Un equipo de Exitosa llegó al colegio y pudo constatar maderas apolilladas, ventanas rotas y techos de calamina deteriorados. Incluso, el campo deportivo se encuentra en mal estado.

La directora del plantel, Melina Chávez Villarreal, mencionó que luego del terremoto en 1970, se acondicionó los 16 ambientes de material rústico.

"Las columnas se apolillan por material precario. Los padres se sienten preocupados ya que el 6 de marzo, los niños vuelven a las aulas, pero, ¿de qué manera podrán aprender, sí las aulas no son las adecuadas? Los techos son de calamina y en época de verano, será complicado que los estudiantes aprendan", manifestó Chávez Villarreal.

Además, acotó que anteriormente la Municipalidad Distrital de Nepeña elaboró un perfil técnico del proyecto de reconstrucción del plantel; no obstante, tuvo observaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

Mira el estado del la institución

"Cuando Manuel Figueroa era burgomaestre de Nepeña, se elaboró el perfil técnico del proyecto, sin embargo, no se levantaron las observaciones y como ya había terminado su periodo, se quedó en la nada. Ahora, he ido al Gobierno Regional de Áncash hace una semana, pero me han dicho que les darán prioridad a obras de envergadura, dejando de lado el colegio, en donde niños llegan para aprender", detalló la directora.

En esa misma línea, el docente del área de matemática, Juan De Paz, dijo que el año pasado, parlamentarios ancashinos llegaron al colegio y prometieron la reconstrucción, sin embargo, no han tenido respuesta.

"La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino y de Alianza Para el Progreso, Lady Camones visitaron el plantel, prometieron la pronta reconstrucción, pero solo han sido promesas. No lo pedimos por nosotros, sino por nuestros alumnos", contó el profesor.

Por último, la directora, ha enviado un documento a la Municipalidad Provincial del Santa, solicitando la pronta reconstrucción del centro educativo, pues los estudiantes y alumnos, se encuentran en zona de riesgo.