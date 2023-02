Héctor Acuña pide "reconsiderar" elevado costo de bufet en el Congreso

20/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de conocerse que el costo de alimentación de los parlamentarios en el comedor del Congreso de la República, se elevó de 15 a 80 soles desde el pasado diciembre del 2022, el congresista por La Libertad, Héctor Acuña Peralta, se comunicó en vivo con Exitosa Trujillo y aseguró que pedirá reconsideración del costo del bufet del que disfrutan los padres de la patria.

"Me acabo de enterar recién anoche y considero que es una exageración y no estoy de acuerdo, hoy, estaré remitiendo un documento a la Mesa Directiva del Congreso para que se reconsidere este elevado costo, han exagerado con esto del bufet", declaró.

Héctor Acuña, responsabilizó a la Mesa Directiva del Congreso que la preside su colega Williams Zapata y aclaró que los parlamentarios no son parte de ese tipo de decisiones.

"Recordemos que el incremento exagerado del costo de los alimentos de los congresistas en el comedor, no lo decidimos nosotros, esa es una facultad de la Mesa Directiva a cargo de Williams Zapata, a nosotros no nos consultan, son acuerdos que ellos toman, es un tema administrativo", aclaró a través de Exitosa.

Sin embargo, el parlamentario dijo que los alimentos que se servían en el comedor del Congreso hasta el año pasado, eran de baja calidad y que repentinamente mejoraron.

"Nosotros los congresistas, si estuvimos reclamando por la baja calidad de los alimentos, hasta diciembre era pésima, por eso ya no íbamos al comedor, el menú de 10 soles estaba bajo, pero no pedimos bufet, pedíamos una mejora de los alimentos que podría estar en el costo de un menú de 20 soles aproximadamente, pero no 80 soles, recuerde que en Lima la vida es cara", manifestó.

Pedirá copia de contrato

El congresista por La Libertad, asegura que exigirá transparencia a la Mesa Directiva y dijo que pedirá una copia del contrato para contrastar las denuncias.

"El congreso es como una empresa, si el patrón te mejora el menú, uno no pregunta cuánto cuesta, eso pasó en el Congreso, pero el problema de la administración pública es que no son transparentes, además el bufet creo que es solo para los días del pleno, los otros días creo que es menú normal", aclaró Héctor Acuña.

En otras noticias de la región

La presidenta de la república, Dina Boluarte, se reunirá este martes 21 de febrero con los 83 alcaldes de la región La Libertad en palacio de gobierno para desarrollar una mesa de trabajo especial, a fin de planificar las obras emblemáticas que harán en cada uno de sus pueblos.