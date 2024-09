Base militar de Tacna rechaza denuncia de soldado que perdió un testículo: "No se ajusta a la realidad"

A través de un comunicado, la Tercera Brigada de Caballería "Tacna" rechazó las afirmaciones del soldado Víctor Condori Mamani, quien denunció haber perdido un testículo producto de un castigo impuesto en las instalaciones su cuartel. Al respecto, la base militar indicó que la versión del cabo "no se ajusta a la realidad".

En su pronunciamiento, la sede militar decidió pronunciarse a raíz de las declaraciones de Víctor Condori en diversos medios informativos, alegando abuso de autoridad en su contra. Al respecto, la Brigada indica que "dicha información no se ajusta a la realidad de los hechos ".

Tras lo ocurrido, la sede menciona que inició con las investigaciones correspondientes. Sin embargo, señalan que Condori Mamani " se negó a rendir su manifestación ", algo que fue registrado en un informe presentado por el oficial inspector. Además, descarta que haya ocurrido una sanción disciplinaria, tal como lo mencionó el soldado.

Por su parte, Víctor Condori Mamani, soldado que perdió un testículo producto de un castigo impuesto en el Ejército peruano, reveló en Exitosa que sus superiores podrían tomar represalias por exponer su caso a nivel nacional.

Durante el programa 'Hablemos Claro', el cabo afirmó no tener intenciones de retornar a su base, debido a que sería objeto de burlas y agresiones tanto físicas como psicológicas por parte de sus superiores y sus colegas de promoción.

"Yo no quiero regresar el Ejército porque sé lo que me espera ahí. (...) Me van a sancionar de una u otra manera, (...) Me quieren dar de baja, pero como desertor, como si yo hubiera escapado", reveló.