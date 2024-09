Conocido gimnasio expulsó a clienta por usar "ropa poco deportiva": Indecopi impuso fuerte multa

09/09/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó con una multa a la cadena de gimnasios Smart Fit, luego de que una cliente iniciara un procedimiento legal contra la marca por haberla expulsado de sus instalaciones. ¿Qué sucedió exactamente?

Mujer denunció a gimnasio por haberla expulsado

Para comprender el contexto de la multa, es preciso mencionar lo ocurrido hace más de un año. La cadena de gimnasios llamó la atención a Deissy Tafur, alegando que ella vestía ropa no adecuada para un ambiente deportivo, la cual incumplía con su reglamento interno.

Por su parte, la clienta indicó que sufría una condición de salud que no le permitía utilizar prendas ceñidas al cuerpo. Sin embargo, el centro de entrenamiento físico insistió en que era una obligación, y que en caso contrario debería abandonar el establecimiento.

Ofuscada, Tafur tuvo que retirarse del local, revelando que ella nunca recibió el reglamento del gimnasio. Esto, además de impedirle entrenar, la afectó emocionalmente, por lo que solicitó al local la devolución de sus cuotas de pago, así como la cobertura de sus consultas psicológicas, algo que la cadena, según manifiesta Deissy, le negó rotundamente.

Clienta alega que fue expulsada por la cadena de gimnasios sin justificación alguna.

Gimnasio descarta haberla expulsado

Por su parte, Smart Fit aceptó haber llamado la atención a la clienta por no cumplir con el reglamento interno. Sin embargo, rechazó haberla expulsado de las instalaciones, aclarando que "fueron gentiles" al pedirle que utilice una vestimenta adecuada.

En esa línea, la cadena de gimnasios indicó que la prenda, al no ser elástica, no podía ser considerada como prenda deportiva, por lo que no pudieron hacer una excepción en base a sus estatutos. Además, revelaron que Tafur, al ser expuesta, se retiró por cuenta propia.

¿Qué resolvió Indecopi?

Luego de recibir el caso, Indecopi analizó todos los elementos probatorios, a fin determinar cuál de las partes tenía mayores fundamentos para que se falle a su favor. En tal sentido, basándose en evidencias, consideraron que la denunciante tuvo una declaración mucho más coherente y persistente.

Esto se debe a que, según la entidad, el reglamento del gimnasio no incluía causal alguna de expulsión por el uso de vestimenta inadecuada. Con ello, se había vulnerado el deber de idoneidad que se encuentra regulado en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la cual exige que las empresas satisfagan la expectativa del consumidor.

Con ello, el Indecopi multó a esta conocida cadena de gimnasios por expulsar a una clienta sin justificación alguna y no proporcionarle el reglamento, con lo cual la empresa deberá pagar 3 UIT (14 mil 850 soles).