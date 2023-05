César Acuña anuncia que la propuesta del Tren Rápido Tumbes-Lima está avanzado

21/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, reveló que, en la sesión ordinaria de la Mancomunidad Macro Regional del Nor Oriente celebrada hoy en Trujillo, propuso convertir al norte del país en un destino turístico y la construcción del Tren Rápido que una Tumbes con Lima.

Expresó que la propuesta del GORE La Libertad sobre el Tren Rápido Tumbes-Lima ya lo tiene avanzada y que en adelante será el objetivo de las 8 regiones, que forman la mancomunidad. Tendrá una longitud de 1,200 kilómetros y beneficiará a más de 12 millones de peruanos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima provincias.

Indicó que todos los gobernantes regionales se han comprometido a trabajar unidos, en equipo, para ejecutar los grandes e importantes proyectos de inversión, que impulsen el desarrollo de las regiones y fortalezcan los ingresos económicos para el país.

Acuña Peralta afirmó que el trabajo conjunto y la ejecución de proyectos estratégicos, será fundamental para impulsar el crecimiento económico, a fin de mejorar la calidad de vida de toda población. "Queremos crecimiento y desarrollo y lo más importante generación de trabajo", añadió.

Sesión de la Mancomunidad Macro Regional del Nor Oriente.

El gobernador liberteño señaló que uno de los principales acuerdos, aparte de trabajar juntos, es gestionar para que la mancomunidad tenga su pliego presupuestal, para que pueda funcionar y lograr sus metas y objetivos.

Para el efecto, informó que estaba avanzada la constitución formal de la mancomunidad. "Si no tenemos el documento, la mancomunidad no va a funcionar. Faltaría no más que los equipos técnicos de las regiones lo revisen. La constitución de la mancomunidad será el aporte del GORE La Libertad", agregó.

Expuso que el segundo paso será que los gobernadores de la mancomunidad vayan al Congreso para gestionar, que mediante ley se declare de interés prioritario y de necesidad pública la construcción del Tren Rápido Tumbes-Lima.

Explicó que los 8 gobernadores se constituirán en un directorio, que tiene que tocar puertas para lograr el financiamiento público-privado, y hacer realidad el megaproyecto que integrará a 8 regiones.

Durante la sesión de la Mancomunidad de la Macro Región Nor Oriental, fue elegido nuevo presidente Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, que recibió unánime respaldo de los gobernadores.