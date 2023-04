César Acuña confirma negligencia en atención de niña que murió de dengue en Trujillo

Luego de que el padre de la niña que falleció de dengue en Trujillo, denunciara negligencia médica, el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, visitó personalmente a la familia y luego de una rápida investigación, confirmó que si existió negligencia médica durante la atención a la pequeña de 9 años que falleció la mañana del martes 25 de abril por dengue hemorrágico en el centro de salud de Wichanzao, ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

César Acuña Peralta, lamentó y condenó lo sucedido. Asimismo, anunció la remoción de la directora del centro de salud y encargó el puesto al director de la Unidad Territorial de Salud N.° 06, David Gutiérrez, quien deberá declarar en reorganización el establecimiento de Wichanzao ante la falta de planificación y ordenamiento, que son barreras para una buena atención a los pacientes.

César Acuña visitó personalmente a la familia y solicitó una rápida investigación.

"Lamento lo sucedido. Indigna que un médico, que tiene que cuidar la vida de una persona, sea tan inhumano", expresó al acudir a la vivienda de la menor, donde se velan sus restos mortales, para dar el pésame a los padres.

El gobernador de La Libertad, manifestó que no puede ser que no le dieran atención inmediata a una niña que estaba muriendo. "Si sabían que no estaban en condiciones de atenderla, ¿por qué no la trasladaron rápido al Hospital Regional de Trujillo? Sé lo que es perder un hijo, por eso me conmueve y como gobernador vamos a poner orden en este centro de salud y en todos. Todo el personal será evaluado y tiene que responder por el maltrato a la gente. La negligencia está comprobada", aseveró.