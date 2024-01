Piura: Detienen a policías presuntamente implicados en extraña muerte de taxista

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fueron señalados como presuntos implicados de la extraña muerte de un joven taxista en Piura han sido detenidos ante las acusaciones en su contra.

Así lo dio a conocer el jefe de la Región Policial Piura, el general Manuel Farías, quien también señaló que buscarán "ordenar la casa" a raíz de este preocupante hecho y los constantes cuestionamientos de la población sobre los trabajos de la institución.

"Acá no hay espíritu de cuerpo con ningún efectivo policial. Estoy disponiendo también al jefe de la División Policial que todo el personal que tiene más tiempo acá sea rotado y relevado. Vamos a ordenar la casa. Siempre lo he dicho y lo he manifestado, vamos a ordenar nuestro público interno", declaró.