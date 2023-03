13/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cada día incrementan las afectaciones generadas por el ciclón Yaku y es que en ciertas zonas del país se soportan intensas lluvias durante largos periodos, tal es el caso de Lambayeque, donde se registró que las fuertes precipitaciones golpearon a la región por un periodo de más de 12 horas.

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta el distrito de José Leonardo Ortiz, ubicado en la provincia de Chiclayo, que es uno de los más afectados por la inundación. En este lugar, las familias tienen que retirar el agua del interior de sus domicilios, ayudándose de recogedores y baldes, lo cual no les facilita el trabajo.

El panorama se vuelve aún peor, pues el agua de la lluvia ahora se mezcló con el desagüe, así lo confirmó una de las vecinas del referido distrito; quien, además, exhortó a las autoridades a que les brinden el apoyo necesario para atender la situación.

"Es muy cierto lo que usted dice, estamos acá ya botando lo que es desagüe. Como usted mismo ve está colapsado aquí el desagüe, no es la primera vez, la otra vez también que llovió fue igualito y todito el día estamos bote y bote el agua. La verdad es que necesitamos un apoyo, que vengan las autoridades y vean lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando en José Leonardo Ortiz, todo José Leonardo Ortiz está inundado", declaró en nuestro medio.

La mujer también manifestó que los vecinos han tenido que hacer una zanja, a fin de que se desvíe el agua y no sigan afectándose sus viviendas, pero "ya no dan más" porque la ardua labor parece no dar los resultados urgentes que se requieren.

Lambayeque sufre intensas lluvias por ciclón Yaku

Distritos de Lambayeque en emergencia

Cabe recordar que el Gobierno declaró en estado de emergencia, por 60 días calendario, a varios distritos de cuatro regiones del norte por "impacto de daños" a causa de las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días.

Para el caso de Lambayeque, son 16 los distritos que el Poder Ejecutivo dispuso incluir en la referida, los cuales son: Chiclayo, Eten, Eten Puerto, La Victoria, Monsefú, Patapo, Pimentel, Pomalca, Pucala, Reque, Santa Rosa, Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Lambayeque, Mochumi y Tucume.

Además, se informó que en el referido plazo se deberán ejecutar las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas que correspondan, así lo establece el Decreto Supremo Nº 034-2023-PCM, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De esta manera, se puede corroborar que las intensas lluvias provocadas por el ciclón Yaku tienen gran impacto en diversas localidades de nuestro país, sobre todo en las regiones de la zona norte, entre ellas Lambayeque.