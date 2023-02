23/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Preocupante. La campaña de palta ya empezó en los distritos de Moro y Nepeña, sin embargo, debido a la sequía extrema y otros factores; la producción de esta fruta ha disminuido.

El presidente de la Junta Usuarios Nepeña, José Salas, mencionó que la producción se redujo en un 50%, afectando a los hombres de campo.

"El año pasado, se cosechó gran cantidad de fruta, no obstante, los precios eran bajísimos. Ahora, en esta campaña de palta 2023, se redujo la cosecha, por la crisis hídrica, que, provocó la caída y disminución del tamaño de la fruta, ya que la planta no tenía los nutrientes y eso ahora está afectando a los agricultores", manifestó Salas.

• Inversión en Moro

En la ciudad de Moro, de la provincia del Santa, hay 2400 hectáreas de palto y cada hombre de campo invirtió más de S/15 mil soles mantenimiento, con el fin que tengan una buena producción, lo cual no se ha visto en esta temporada del año.

Eugenio Martínez, un pequeño agricultor del sector Virahuanca, manifestó que no llegaba agua a su campo y por el inclemente sol, sus plantas de palta se iban muriendo.

"Hace algunos meses, no veía agua en mi campo, eso me preocupaba. En este verano, mis plantas no han resistido más. Yo no sé por qué las autoridades, no solo del distrito, sino de la provincia o de la región, no nos han ayudado. El incremento de precio de fertilizantes también ha sido un problema. El Gobierno no pudo firmar con ninguna empresa para que nos pueda proveer de estos insumos y ahora los resultados son la poca producción de esa fruta y el bajo precio que se dará a las empresas.Mayor ha sido nuestra inversión y hemos conseguido una baja producción", acotó el hombre de campo.

Dicho problema también ha afrontado los pequeños productos del Valle de Nepeña, quienes cuentan con 2,300 hectáreas de campo.

La baja cantidad de palta no solo se registra en los campos, también se ha reportado en los centros de acopio que forman parte de la cadena comercial para la exportación.

Uno de los acopiadores detalló que no podrán cumplir con los pedidos de las empresas, pues no hay gran cantidad de fruta.

• Precio

Desde la semana pasada, el costo en la chacra en Moro y Nepeña, por kilo de palta Hass y Fuerte fue de S/ 4.5, mientras que el kilo de descarte de palta Hass oscilaba a S/ 0.7.

Dato: La región es la quinta exportadora de palta a nivel nacional.

