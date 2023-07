Dengue en Piura: ¡Preocupante! Directora Regional de Salud renuncia en plena emergencia

La titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Myriam Fiestas, ratificó su renuncia al cargo público en medio de la emergencia por dengue en Piura.

La saliente directora se negó a aceptar que su renuncia se habría dado producto de las severas críticas a su gestión por parte de gremios ligados al sector salud.

En esa línea, la decisión de la directora regional de Salud fue aplaudida por gremios como la Federación Unificada de Trabajadores de Salud de Piura.

Sin embargo, a través de su representante, Wilder Farfán, se ha anunciado una huelga indefinida exigiendo mejoras al gobierno central y regional.

"El gobernador no tiene que buscar quién va a ser su director regional de Salud en función a quién me pusó plata en la campaña. En salud no preguntamos de qué color político es el paciente, los atendemos a todos por igual", expresó Farfán.