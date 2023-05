Donantes que formaban largas colas en hospital Regional fueron atendidos tras gestión de Exitosa

Luego que Exitosa denunciara la presunta venta ilegal de colas para donar sangre en exteriores del Hospital Regional Docente de Trujillo, la gerencia regional de Salud de La Libertad, dispuso eliminar las colas y realizar las citas para los donantes de sangre con anticipación, vía telefónica.

Sin embargo, se corroboró que la disposición regional quedó únicamente plasmada en un papel bond que fue pegado en la puerta Nº 2 del nosocomio trujillano. Según los propios donantes que llegaron la mañana del lunes 22 de mayo para formar cola, como todos los días, denunciaron que el aviso fue colocado en horas de la tarde el viernes.

"Nos sorprende este anuncio, porque nosotros hemos estado aquí el viernes en la mañana y no estaba colocado este anuncio. Antes decía que iban a recibir solo a los 35 primeros de la cola y ahora dicen que todo será por teléfono. Nosotros venimos de lejos y ahora no nos quieren atender solo porque no hemos llamado", denunció una donante.