Enrique Navarro: Solicitan suspender al alcalde de Pimentel tras arrastrar con su vehículo a su pareja

En diálogo con Exitosa, el regidor municipal de Pimentel, Enrique Yeckle, solicitó la suspensión del alcalde del distrito, Enrique Navarro Cacho Souza, tras agresión a su pareja.

En conversación con Cecilia García en el programa 'En Defensa de la Verdad', el regidor municipal indicó que el burgomaestre deberá dar sus explicaciones del caso, a pesar de que ya tienen conocimiento del mismo.

Asimismo, Enrique Yeckle apuntó que Cacho Souza no puede argumentar que ello ocurrió en su ámbito privado, debido a que él los representa como distrito "así esté de vacaciones".

"Lo que yo critico es que él no auxilia ante eso. Es una tragedia, algo muy doloroso. Nadie en Pimentel está avalando esto (...) Esa es la falta para mi, yo no puedo calificar de delito porque no soy un juez, pero no la auxilia (...) Él no deja de tener la posición de alcalde, nos representa como distrito, así esté de vacaciones. Yo no creo que va a tener esa posición, creo que él debería ser coherente", agregó.