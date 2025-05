¿Confirma separación? Ana Siucho y su fuerte mensaje tras ausentarse en cumpleaños de Edison Flores

16/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El matrimonio de Ana Siucho y Edison Flores se encuentra nuevamente en la mira tras darse a conocer que la doctora de profesión fue la gran ausente en el cumpleaños del padre de sus hijas. Ante esta situación, Ana reapareció en redes sociales y lanzó un inesperado mensaje.

¿Ana Siucho ausente en un día importante para Edison?

Las especulaciones de una posible crisis de su relación no surge de ahora, ya que como se recuerda, Ana Siucho pasó una larga temporada en Estados Unidos desde septiembre de 2024 sin el futbolista de Universitario y retornó recién el 12 de diciembre.

Tras ello, los seguidores de la pareja que muchos consideraban la más sólida no pasaron por desapercibido que el 'pelotero' no dedicó en redes sociales algún mensaje para felicitar a Ana Siucho por el 'Día de la Madre' como lo hacía en años anteriores y tampoco evitaron resaltar que, aparentemente, la esposa de Edison tampoco estuvo presente en el cumpleaños número 31.

Edison Flores compartió en su cuenta de Instagram una lista de saludos a todos aquellos que lo felicitaron por un cumplir un año más de vida, entre ellos nunca apareció el nombre de su amada, solo eran cariñosas palabras de sus hermanas y amigas.

"Feliz cumpleaños al mejor hermano que Dios me pudo mandar... te amo mucho hermanito", "Feliz cumple edii. Que pases siempre bien en tu día", "Feliz día muñañis, que todos tus deseos se cumplan tqm", fueron algunos de los mensajes de su entorno cercano donde la madre de sus hijas brilló por su ausencia y dejó entrever una crisis en su matrimonio.

Pero eso no fue todo, ya que el mediocampista soltó un mensaje que avivó aún más los rumores: "Si eliges evolucionar, prepárate para decir adiós a mucha gente", que fue tomado por muchos como un mensaje directo para su esposa.

Edison Flores y su mensaje en medio de rumores de presunta crisis con Ana Siucho.

¿Qué dijo Ana Siucho sobre presunta ruptura?

Es en medio de estos rumores y polémicas que Ana Siucho reapareció en sus redes sociales y soltó un inesperado mensaje acompañado de un video.

"Solo perdonas jodiendo a otras...", se lee en la historia de su cuenta oficial de Instagram, donde aparece un hombre cayendo de una moto lineal.

Posteriormente, Siucho compartió una foto dando a conocer su estado de ánimo. A pesar de ello, la doctora de profesión no dio mayores detalles sobre cuál es su situación amorosa con Edison Flores, manteniendo todo en gran hermetismo.

Inesperado mensaje de Ana Siucho.

Magaly habla de distanciamiento entre Flores y Siucho

En la última edición de su programa, Magaly Medina no dudó en señalar que hace meses no hay señales visibles de cercanía entre Edison Flores y Ana Siucho: "Si ella no quiere venir al Perú, el esposo debería viajar cada semana o cada dos semanas. Eso es lo más lógico".

La polémica periodista también criticó que ambos hayan preferido no confirmar nada sobre su relación, aunque existan indicios que sugieren que ya no están juntos oficialmente.

De esta manera, en medio de una presunta crisis y separación con Edison Flores, Ana Siucho sorprendió con un fuerte mensaje en sus redes sociales. Cabe destacar que hasta el momento la pareja no ha confirmado ni desmentido las especulaciones.