¿Se acabó el amor? Anthony Aranda rompe su silencio tras presunta ruptura con Melissa Paredes

Anthony Aranda y Melissa Paredes vuelven a estar en el 'ojo de la tormenta' tras los rumores de una presunta crisis de su matrimonio. Tras ello, el 'Activador' decidió romper su silencio y sorprender a todos con un inesperado mensaje.

¿Crisis en el matrimonio de Anthony y Melissa Paredes?

A pesar de que se juraron amor eterno en el altar y públicamente, una vez más, las especulaciones de una posible separación surgen en torno a la relación de Anthony Aranda y Melissa Paredes, especialmente tras conocerse el fin del romance del exesposo de la actriz, Rodrigo Cuba con Ale Venturo.

Es que luego de la ruptura del futbolista con la empresaria, se vio al 'Gato' Cuba junto a Melissa y la pequeña niña que tienen fruto de su antigua relación; sin embargo, ambos personajes aclararon que se llevan bien y si se les ve unidos es por su vínculo como padres.

Pero eso no sería todo lo que avivó los rumores de una crisis con el 'Activador' Aranda, ya que los seguidores no pasaron por desapercibido que la exintegrante de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' compartió un post por el 'Día de la Madre' y que la persona que le dio 'like' fue su exesposo, Rodrigo Cuba, mientras que el bailarín no se hizo presente, a pesar de que ambos se mantienen conectados en Instagram.

Anthony Aranda sobre presunta crisis con Melissa Paredes

Ante estas especulaciones es que Anthony Aranda sorprendió a todos con un mensaje que compartió en sus redes sociales. Como se sabe, Melissa Paredes formará parte de la nueva temporada del reality 'El Gran Chef Famosos', por lo cual, el bailarín no tardó en reaparecer y dedicarle unas emotivas palabras a su amada esposa.

"Tienes una luz hermosa brillas donde estés, demuestra lo que te enseñé, eres la mejor", escribió en una historia de su cuenta de Instagram y también agregó: "Eres brillante. Donde estés, tu luz te acompaña", demostrándole todo su respaldo en esta nueva etapa en la vida artística de Melissa.

La respuesta de Melissa Paredes no tardó; la actriz peruana atinó a colocar un emoji de corazón al tierno gesto de su esposo.

Anthony Aranda y su mensaje a Melissa Paredes.

¿Melissa Paredes descarta tener un hijo de Anthony Aranda?

El lunes 12 de mayo, Melissa fue presentada como una de las participantes 'El Gran Chef Famosos'. La actriz no pudo evitar ser consultada sobre sus planes a futuro con su esposo Anthony Aranda, por lo cual, durante la entrevista, señaló estar enfocada en sus proyectos.

"¿Un bebé para este año? No, no, no. ¿El otro año? Todavía no. ¿Pero si está planificado? No, tampoco. Estoy enfocada en lo mío, enfocada en el presente, en el ahora y ser feliz", señaló.

De esta manera, Anthony Aranda sorprende a todos tras mandar un mensaje a Melissa Paredes en medio de rumores de una presunta ruptura de su matrimonio.