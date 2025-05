Demuelen 25 predios en Ate: Familias son desalojadas en operativo de recuperación de espacios públicos

Alrededor de 25 predios son demolidos en un megaoperativo en el distrito de Ate. El alcalde Franco Vidal asegura que esta medida busca recuperar espacios públicos que tuvieron una posesión informal por más de 30 años.

En la madrugada de este 16 de mayo se realizó un megaoperativo con apoyo de personal de serenazgo del municipio de Ate y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para la demolición de propiedades que, según el alcalde Franco Vidal, sostuvo eran usadas de forma ilegal. Asimismo, la autoridad edil, reveló ante la prensa que la medida también fue avalada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El burgomaestre agregó que tras la culminación de la recuperación de estos espacios públicos, aproximadamente tres cuadras, se colocarán áreas verdes y delimitarán mejor el límite distrital con de La Molina.

Seguidamente, el alcalde Franco Vidal reveló que las familias afectadas fueron notificadas con antelación a la medida y se cumplió con el procedimiento sancionador. Cabe mencionar que el 80% de los predios demolidos son negocios y 20% de viviendas que fueron desalojadas con todas sus cosas a la vía pública.

Policías durante el megaoperativo en Ate para demolición de predios.

A pesar de que el alcalde de Ate, Franco Vidal, señaló que los propietarios de los predios demolidos fueron anticipados sobre el megaoperativo, una vecina sostuvo todo lo contrario, alegando que a pesar de que acudió al área de fiscalización de la municipalidad para averiguar si los desalojarían obtuvo como respuesta que "no habría nada".

"Personalmente me quedé lela. Yo me fui a la la Municipalidad del área de fiscalización y pregunté señor dígame si va a ver o derrumbarán, desalojarán para poder prepararme y sacar mis cosas con tiempo y no me sorprenda", expresó una mujer de 40 años, quien perdió no solo su vivienda, sino también su negocio que tenía por más de cuatro años.