Parroquia dedica mural al Papa León XIV en Trujillo: "Gracias por todas sus enseñanzas"

La parroquia Nuestra Señora de Montserrat en Trujillo realizó un mural en honor al papa León XIV, Robert Prevost. Los fieles llegaron hasta el recinto religioso para dejarle emotivas palabras y mensajes al Santo Padre y esperan que este detalle llegue hasta el Vaticano.

El Papa nacionalizado peruano, León XIV, dejó huella en la fe trujillana al fundar dos parroquias: Nuestra Señora de Montserrat y Santa Rita de Casia, donde trabajó en actividades pastorales y comunitarias. Es así que tras conocerse que Robert Prevost fue elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica, el templo de Montserrat decidió rendirle un homenaje que une arte, fe y gratitud.

Ante las cámaras de Exitosa, el padre Isoé Domínguez, que pertenece a la comunidad agustina, al igual que el Santo Padre, reveló que desde esta parroquia se busca expresar el cariño y aprecio que los feligreses católicos tienen por el Obispo de Roma. Es por ello que realizaron un mural para que todos puedan dejar palabras de felicitaciones hacia quien califican como un pastor cercano y comprometido con su pueblo.

El padre Domínguez señaló que este mural lleno de conmovedores mensajes se podría hacer llegar al sumo pontífice, ya que en Roma se encuentran otros padres agustinos que les pueden extender la mano y expresarle el cariño que los trujillanos tienen hacia Robert Prevost.

Seguidamente, pidió a todos seguir orando por el papa León XIV y trabajar unidos para fortalecer la fe en los trujillanos. Cabe recordar que el Papa no ha desaprovechado en resaltar su estrecho vínculo con nuestro país.

Según reveló el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat (Marruecos) al medio catalán Badalona Comunicación, el pontífice mostró humildad y cercanía poco después de su primera aparición en el balcón de San Pedro. Durante una cena con los demás purpurados, León XIV no pudo evitar contarles una frase que había escuchado desde Perú desde que fue elegido Papa.

"Me han llamado desde Perú... me dijeron que ya no son 4.000 especies de papa, que ahora, conmigo, son 4.001", expresó, provocando las risas de todos los purpurados y reflejando una vez más su estrecho vínculo con nuestro país, ya que como se recuerda guarda un gran cariño por su Diócesis de Chiclayo.