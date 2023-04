Venezolanos tiran piedras y destrozan combi con pasajeros a bordo en Trujillo.

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Indignación total se ha generado entre los trujillanos la última agresión a pedradas por parte de migrantes venezolanos a una combi en el sector Villa Marina, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, vehículo de transporte público que trasladaba a más de una docena de pasajeros.



Todo sucedió durante el último fin de semana cuando los integrantes de una familia extranjera intentaban abordar una combi de la empresa de Transportes Miramar, en el sector Villa Marina, en distrito de Salaverry, acción que fue observada por el conductor del vehículo y el cobrador, debido a que el reglamento de Transito sanciona el exceso de pasajeros en el asiento del copiloto.



Esta objeción por parte de los tripulantes de vehículo de transporte público enfureció a los dos extranjeros, que empezaron destrozar los parabrisas laterales de la combi sin importarles que dentro había pasajeros, precisamente cerca de las ventanas viajaban niños y madres con bebes en sus brazos.



Ante la ferocidad incontrolable de los agresores, el conductor de la unidad emprendió la marcha ente los insultos, amenazas y pedradas, sin embrago, varios cristales se rompieron producto de las pedradas.



Según relata el cobrador de la combi atacada, en ningún momento les faltó el respeto a los extranjeros, solo les dijo que para evitar que la Policía de Tránsito los intervenga y les imponga una papeleta, deberían bajar del asiento del copiloto y utilizar los asientos que estaban libres atrás, sin embargo, los extranjeros insistían que ellos querían viajar adelante a pesar que no había espacio.



Ante la invitación para que bajen y se ubiquen en la zona de pasajeros de la combi, los extranjeros empezaron a vociferar y cogieron piedras del piso para tirarlas contra el vehículo, toda la agresión quedo registrada en una grabación de las cámaras de videovigilancia del distrito de Salaverry.



Aterrorizan a vecinos



Uno de los pajeros que resultó levemente herido en el hombro, lamentó que, durante el ataque de los extranjeros ellos intentaron dar parte a la Policía, sin embrago, no encontraron a ningún efectivo ni vehículo policial.

Venezolanos tiran piedras y destrozan combi con pasajeros a bordo en Trujillo.



"Estos venezolanos no solo agreden, roban celulares dentro de los micros y en los paraderos, durante las noches se drogan y no tenemos donde denunciar, la Policía no hace caso y así denuncies no los intervienen, en esta zona de Salaverry hay barrios completos de venezolanos que invadieron casas ajenas y en esa zona hay venta de drogas, prostitución y agresiones a los vecinos", declaró el angustiado ciudadano que pidió reservar su nombre en reserva por temor a represalias.



Una madre de familia que también viajaba junto a su pequeña hija de cuatro años en la combi atacada, manifestó que los extranjeros les roban hasta las cosas que compran en el mercado.



"Señorita, hasta el pesado que compramos nos quitan bajo amenaza, se llevan hasta los baldes de agua de nuestras puertas y algunos de ellos andan con una escalera y se meten a cualquier casa de donde sus habitantes salieron por un momento, estamos aterrorizados", manifestó la mujer.