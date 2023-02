Gobernador Rohel Sánchez cambia a gerentes de Salud y Educación en menos de mes y medio

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A menos de un mes y medio de gestión, el gobernador de Arequipa Rohel Sánchez cambió a la gerente de Educación, Noemi Huichi, por la magister Cecilia Jarita Padilla y a la gerente de Salud, Constantina Olivares por el médico Walther Oporto. A este último se le cuestiona por haber sido parte de la gestión de la exgobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, pero su mayor mérito sería tener amistad con la esposa del gobernador regional y haber apoyado su campaña política.

¿CÓMO LLEGÓ OPORTO A LA GERENCIA DE SALUD?

El médico Walther Oporto Pérez, quien también fue director de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, declaró ante Exitosa que un asesor del gobernador de nombre Carlos (no recuerda su apellido) lo llamó por teléfono para proponerle el cargo. Este personaje de nombre Carlos, según fuentes de Exitosa, sería Carlos Paco Zeballos, quien es primo de la esposa del gobernador, Luz Marina Zeballos.

"A mí me llama un asesor del doctor Rohel Sánchez, no creo que haya necesidad de decir el nombre (...) El señor Carlos, pero no tengo el apellido porque creo que es totalmente irrelevante", sostuvo Walther Oporto.

Al galeno también se le preguntó sobre el vínculo con la esposa del gobernador, pero él evitó de ser preciso con su respuesta: "En algún momento, hace algunos años atrás la conocí (a Luz Marina Zeballos) y también al doctor Rohel Sánchez, pero creo que eso está fuera del lugar. Yo sí tengo amistad con el doctor Rohel y con muchas personas de su entorno", declaró en Exitosa.

Como se recuerda, Walther Oporto fue cuestionado porque en su gestión como director de la Red de Salud Arequipa-Caylloma solo ejecutó 4 de los 26 millones de soles que entregó el Seguro Integral de Salud (SIS) para mejorar la atención de los asegurados bajo este sistema y además por maltratar al personal.

Precisamente, al cierre de esta nota, varios directores y jefes de área estaban en reunión para evaluar su permanencia en el cargo. El médico Alexis Urday es el primero en renunciar a la dirección del hospital Honorio Delgado Espinoza, el nosocomio más grande de Arequipa.

COMPROMISO DE OPORTO

Luego de ser designado como gerente regional del sector salud, Walther Oporto Pérez, indicó que priorizará los problemas de infraestructura de los hospitales que están en proceso de ejecución, así como atender la emergencia por las precipitaciones en la región. Además, abordará el deficiente sistema de atención en los centros de atención de Arequipa.

