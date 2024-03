Huaico en Machu Picchu: Este es el desgarrador pedido de una madre para encontrar a su hija de 12 años

Una madre de familia pidió ayuda a las autoridades para encontrar a su hija de 12 años, quien fue arrastrada por un huaico en la vía férrea Machu Pichu-Hidroeléctrica.

A través de un video, la mujer indicó que faltan las maquinarias necesarias para poder realizar el rescate y reiteró su solicitud de apoyo a todas las personas.

"Todo (está) enterrado lodo, no tienen maquinaria suficiente acá. Por favor, les pido que me apoyen, toda la gente que me conoce yo se los voy a pagar y agradecer eternamente, solo pido que me apoyen para encontrar a mi hija. No quiero irme de acá sin mi hija", expresó.