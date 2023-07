Huancayo: Intensas heladas dañan cultivos y ganadería de pobladores de Siusa

En las alturas del valle del Mantaro, se ubica el Centro Poblado de Siusa, el cual viene siendo afectado por las intensas heladas en toda la provincia de Huancayo.

Esta temporada climática viene causando grandes pérdidas en los cultivos y en la ganadería. Las cámaras de Exitosa Perú llegaron hasta el distrito de San Pedro de Saño y registraron los hechos que vienen siendo bastante preocupantes, debido a que no se puede sembrar.

La ausencia de lluvias , las temperaturas de las noche y madrugada que descienden hasta los -4 y -5 grados bajo cero afectan hasta el alimento de los animales.

Nuestro medio llegó hasta otra zona que también ha sido afectada por la temporada, sobre todo porque han muerto animales y los sembríos se han secado.

''Esta temporada ha afectado a la producción de la agricultura. No hay productos, solo panca (...) hemos hecho mala inversión y no podemos recuperar. (...) Todo mi terreno se ha secado y ni los animales pueden comer porque todo tiene hielo'', indicó otra pobladora.

En cuanto a la producción de papa, la señora Isabel Ríos, señaló que también existe una gran pérdida económica, debido a que no se está produciendo.

El ganado también viene siendo afectado porque no cuentan con alimento, los pastizales están secos y existe gran falta de agua.

Por otro lado, los agricultores mencionaron que hasta el momento no ha llegado ayuda para ellos, pues a pesar de que les pidieron sus datos y los documentos necesarios para ello, este no se ha dado.

''Para los grandes agricultores nomás (ha llegado la ayuda) a los medianos agricultores ya no. No nos hacen caso. Nosotros ya declaramos, o sea nos han pedido los documentos para presentar (...) pero no ha llegado (...) Estamos optando por no sembrar'' , declaró otro agricultor del Centro Poblado de Siusa.