Huancayo: ¡El colmo! Detienen nuevamente a alias 'Llorón' cuando intentaba robar una vivienda

Una vez más, alias 'Llorón' fue capturado. Este ladrón, identificado y retenido en varias ocasiones por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue intervenido en medio de un robo en una vivienda de Huancayo.

Lo más insólito de su reciente detención -realizada apenas una semana después de otro robo en donde se le interceptó-, es que el sujeto no tuvo mejor idea que tirarse al piso a llorar, haciendo honor a su apelativo, esperando misericordia de las autoridades.

¡No le salió nada bien!

El accionar delictivo de Sneijder Jaime Ortiz era casi tan constante como sus berrinches, pues su alias habría sido colocado por otros criminales con los que trabajaba. Este hampón, en esta ocasión, fue detenido cuando trataba de robar en el segundo piso de un edificio.

Cuando se encontraba sustrayendo un colchón, fue descubierto por las personas que residían en dicho apartamento, y en un intento desesperado por escapar, saltó del segundo piso.

Una vez estampado contra el concreto -y con las piernas rotas-, comenzó a gritar por ayuda, pensando que los vecinos se compadecerían de él. Esto no ocurrió, y de hecho, rápidamente las autoridades arribaron para poner orden.

Detenido en más de una docena de ocasiones

El comandante PNP Frank Muñoz, quien estuvo al tanto de la detención de este criminal, reveló que alias 'Llorón' habría sido intervenido casi en 20 oportunidades, y nunca se presentaron cargos contra él.

"A este sujeto se le ha intervenido ya 19 oportunidades, casi todas por hurto y robo agravado. Esperamos que ahora si entre a ser procesado, pues sus conductas son reincidentes", comentó.

Como si no fuera suficiente, una de sus estrategias para no ser capturado incluiría el rogarle a sus víctimas que lo perdonaran. Lo más insólito de ello es que esto le funcionaba, pues las denuncias en su contra por parte de propietarios de viviendas que robó no eran muchas.

"Acude al sentimentalismo de las víctimas, pidiendo perdón y poniéndose a llorar, por eso muchos de los agravados no denuncian", comentó.

Se espera que el Poder Judicial tome las medidas correspondientes contra este criminal, que con diversos métodos ha conseguido salirse con la suya en reiteradas oportunidades.

