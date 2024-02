Indignación en Áncash: Ambulancia es captada trasladando ollas y gaseosas en plena emergencia por dengue

De no creer. Un video está generando indignación en la población de Áncash: una ambulancia ha sido captada trasladando gaseosas y ollas para la celebración del aniversario de la red de salud de San Jacinto en plena emergencia por dengue.

La unidad, de colores blanco, rojo y amarilla, fue vista transitando por una de las vías de la localidad con la puerta trasera abierta. Gracias a ello, la ciudadanía registró que, en su interior, contenía ollas de comida para el mencionado festejo.

El hecho ha despertado gran molestia entre los pobladores, quienes esperan un pronunciamiento del Gobierno Regional ante este alarmante caso y el preocupante aumento del número de infectados por dengue.

Frente a este episodio, el alcalde de Nepeña, Manuel Figueroa, conversó con Exitosa y transmitió su indignación en torno al caso. Ello pues considera que no es momento para celebrar con el avance que ha presentado la enfermedad.

Y es que, según indicó, fueron uno de los distritos de los más afectados por los casos de dengue en 2023 y, ahora, no descarta que dicho escenario pueda volver a ocurrir.

"El año pasado tuvimos más mil casos de dengue. Fuimos los primeros acá en toda la costa de Áncash. Pedimos ser atendidos y no fuimos atendidos. (...) No es época de festejar, es época de afrontar una lucha frontal contra la adversidad. Tenemos que luchar todos, no podemos estar unos bailando y otros trabajando", declaró para nuestro medio.