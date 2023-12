¡Indignante! Jóvenes egresados del instituto Hipólito Unanue de Tarapoto exigen la entrega de sus títulos

Gran malestar en un grupo de jóvenes egresados del Instituto de Educación Superior Hipólito Unanue en Tarapoto generó que no se le entregue la certificación de sus títulos.

En declaraciones a Exitosa, los perjudicados revelaron que llevan más de un año en dicha situación, y que un total de 76 egresados de las carreras de enfermería, laboratorio y farmacia se reunieron para protestar.

Allí, uno de los jóvenes que se encontraba representando a los manifestantes comentó que las autoridades de la institución educativa los han ignorado desde que egresaron.

"Estamos protestando para que nos entreguen nuestro título profesional. Ya es un año que el instituto no nos entrega nada, sigue sin haber fecha o respuesta exacta que podamos tener en cuenta. No estamos seguros de nuestra titulación. Nosotros perdemos trabajo al no tener el diploma", señaló.