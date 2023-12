Estudiantes protestan en los exteriores del rectorado de la UNSLG: Contemplan presentar denuncia si no hay soluciones

En entrevista con Exitosa, la representante de los estudiantes de obstetricia, Nallely Tito Allauja, explicó que los alumnos de dicha especialidad y los de odontología protestaron en los exteriores del rectorado de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNSLG) de Ica debido a que las autoridades correspondientes no gestionaron los documentos para que realicen su internado.

Según manifestó, contemplan la posibilidad de presentar una denuncia contra la casa de estudios si no encuentran solución a su problema, ello luego de conversar con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

"Fuimos a Sunedu y ellos nos indicaron que no podían intervenir porque la responsabilidad fue de la universidad. Sin embargo, lo que nosotros podíamos hacer, si es que no nos damos una solución o no llegamos a inscribirnos, es proceder con una denuncia a la universidad", declaró.