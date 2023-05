Iquitos: Nuevo testigo clave contó que papá habría querido pagar 3 mil soles a soldado para matar a su bebé de 11 meses

Un nuevo testigo entregó su versión de los hechos sobre el asesinato del bebé de 11 meses en Iquitos y contó que el papá le habría querido pagar 3 mil soles a un soldado para que matara a su menor hijo.

Esta revelación tuvo lugar en la noche del lunes 15 de mayo en los exteriores de la sede de Medicina Legal del Ministerio Público. Allí, uno de los ciudadanos presentes se acercó a los medios de comunicación y aseguró que tenía un elemento que podía sumar a las investigaciones.

De acuerdo con el relato de este nuevo testigo, su hijastro le comentó que el papá de la víctima le habría ofrecido cantidades entre S/2 500 y S/3 000 para que asesinara al bebé.

"Este hombre ya tenía planeado hace cuatro meses atrás deshacerse de este bebe. Mi sobrino (hijastro) me dice: 'Me quiere dar una chamba para deshacerme de un bebé, quiere que lo mate, me quiere contratar, me quiere dar plata", contó a la prensa.