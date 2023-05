Madre de bebé 11 meses que murió acuchillado culpa al padre por el asesinato: "Tú has planeado esto"

El caso del bebé de 11 meses que murió acuchillado en Iquitos se vuelve cada vez más complejo. Esta vez, la madre del menor, Vanesa Cachique, acusó al padre del niño de haber planeado todo el crimen.

En declaraciones para Latina Televisión, la mujer aseguró que su expareja habría sido el responsable de la muerte del niño debido a que él no quería pagar por la pensión alimenticia que tendría que darle a ella.

"Yo al momento de ver a mi hijo sangrando, vi a Jesús (padre del niño) nervioso. (..)'Tú has hecho algo', le dije. 'Tú has planeado esto para que no me des la pensión de tu hijo' le dije defrente", declaró para el medio local.

Según contó la mujer, ella encaró al progenitor del bebé pero él se negó. Sin embargo, insiste que él sería el culpable de mandar a dos personas a cometer el terrible acto.

Vanessa afirma que Jesús Bautista habría hechos tales actos debido a que tendría una pareja en Lima con quien estaría buscando ir a vivir.

"Por qué no me mataron a mí, si querían matarme a mí lo hubieran hecho. Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", aseguró Cachique.