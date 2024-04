¡La abandonó! Hombre HUYE y deja sola a su ESPOSA en medio de violento asalto en Tumbes

La inseguridad ciudadana sigue creciendo en el Perú, y Tumbes es una de las regiones que está haciendo bastante golpeada por los constantes robos y asaltos a todas horas del día. Sin embargo, las imágenes de un nuevo atraco se han vuelto virales ya que un hombre abandonó a su esposa en medio de un violento atraco.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, se aprecia que la pareja de esposos bajaron de su camioneta, que estaba estacionada en la puerta del domicilio. Rápidamente se dieron cuenta que dos ladrones se aproximaban a bordo de una motocicleta y portaban pistolas, con las que no dudaron en amenazarlos.

En medio de aterrador momento, el esposo salió corriendo para ponerse bien recaudo, mientras su esposa no pudo escapar y se quedó a merced de los dos ladrones, quienes la golpearon con la cacha del revolver y luego le robaron todas sus pertenencias.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, especialmente en Youtube, donde varios internautas tuvieron opiniones divididas por el actuar el hombre. Muchos opinaron que era una falta de respeto abandonar a su esposa, mientras que otro apoyaron su accionar diciendo que posiblemente fue a buscar ayuda.

"No huyó, fue a buscar ayuda", "Y TIENE FISICO TODAVIA PARA CORRER ASI. JAJAJAA, DIVORCIO EN UNA", "Uno trata de salvaguardar al ser querido, pero este 'valiente'...", "Así como critican al hombre porque no critican al ministro del interior", "Que vergüenza", "Se llavaban el auto si no, si el hombre con su densidad corporal pudo pasar la mujer podía aun más", comentaron.