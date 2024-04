¡Lamentable! Anciana que es maltratada por su vecino rompe en llanto en vivo y pide justicia al Ministerio de la Mujer

Una anciana procedente de Huaraz, identificada como Victoria Jacome Castro, denunció sufrir reiteradas veces de violencia física y psicológica por parte de su vecino, Jacinto Rómulo Cancán Jamanca.

Entre lágrimas, también pidió justicia al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ya que afirma que su denuncia ha sido archivada, pese a contar con evidencias de la agresión sufrida.

Desesperada por su situación, la señora Victoria Jacome Castro asistió al programa de Exitosa para realizar una denuncia contra su vecino y llevó fotografías donde evidenciaba las agresiones físicas.

Según contó en el programa de Katyusca Torres Aybar, la señora Victoria sufre constantes instigaciones físicas contra su integridad, mientras administra su negocio, una tienda de bodegas. En una ocasión, incluso declara haber sido golpeada con palos.

"Vengo como cuatro años aguantando estas agresiones. Con sus gestos obscenos e insultos [...] Es un hombre muy agresivo. No solo conmigo sino también contras otras vecinas", sostuvo ante la radio.

La anciana de 71 años también contó que, aunque ha realizado una denuncia contra su agresor en el Ministerio Público, las autoridades le han informado que el caso ha sido archivado por la fiscal Yesabella Geraldine Pasaca Leguía.

"Yo me he quejado para hacerme respetar ante autoridad. Pero mire. ¿Cómo han podido archivar mi caso? ¿No dicen que no se le debe pegar a una mujer?", dijo.