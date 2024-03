Surquillo: Repartidores protestan frente al edificio donde habita un presunto agresor de colega

En la cuadra 2 de la avenida Sergio Bernales, en Surquillo, cerca de 100 repartidores de productos llegaron y protestan frente a un edificio, donde uno de sus compañeros habría sido agredido luego de que el joven estuviera esperando para entregar su pedido.

Se conversó con el afectado, quien habría recibido golpes en el rostro y en varias partes del cuerpo el pasado viernes 15, y sus colegas este lunes, se reunieron para exigir justicia a las autoridades.

Hasta el momento, la policía no ha podido dar con el paradero del agresor, y los repartidores de diversos servicios, permanecen en el lugar hasta poder conseguir una respuesta positiva por parte de las autoridades.

Luis Briceño, un ciudadano extranjero que trabaja en nuestro país, ha sido víctima de un acto violento que lo ha dejado con varios hematomas. Estas lesiones le impiden temporalmente llevar a cabo sus funciones laborales como repartidor. La situación actualmente lo tiene incapacitado para trabajar debido a la gravedad de sus lesiones.

Con un cuchillo en mano acabó el conductor de una combi pirata al ser intervenido por la Policía Nacional del Perú y fiscalizadores de la ATU en un operativo contra el transporte informal en Óvalo Zárate.

"Ahí mismo, en ese momento, se quería cortar. Yo solo lo induje a que no agravara su situación y no haga tonterías. (Su intención) era autolesionarse porque cerró las puertas y no nos dejaba ingresar a nosotros", contó uno de los efectivos policiales que participó en la intervención.