¿Volvieron? Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo se lucen juntos, pese a denuncia de agresión

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En más de una oportunidad, Samantha Batallanos aseguró que no retomaría su relación con Jonathan Maicelo, a quien denunció por agresión física y psicológica. Además, lo tildó de tacaño y contó que el boxeador no le podría dar el estatus que ella merecía.

"Mi momento humilde. Estaba cegada. Ahora yo no lo entiendo, le pregunto a mis amigos, ¿no me podían decir algo?" , expresó la modelo de forma irónica en una entrevista con Magaly Medina.

Al parecer, la exreina de belleza habría olvidado su discurso, ya que se mostró nuevamente al lado del deportista peruano.

¿Nuevamente juntos?

En un avance de 'Magaly TV: La firme' se mostró imágenes de la modelo en el mismo auto del polémico boxeador, meses después que lo acusara de agredirla al interior de un taxi.

"¡Indignante! Luego de haberlo denunciado por agresión, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo nuevamente juntos", se oye en el avance del programa.

En otro momento, el reportero persigue a Batallanos y la deja en shock al preguntarle si se había reconciliado con el boxeador. "¿Samantha regresaste con Maicelo?", fue la pregunta que incomodó a la modelo.

Perdió trabajos por Maicelo

Hace unas semanas, la modelo confesó haber perdido varias oportunidades de trabajo por su pasada relación. Al parecer, los celos de Jonathan Maicelo no le permitieron brillar como ella hubiese querido.

"Perdí trabajos porque él no quería que vaya. Él está bloqueado con América Televisión y cuando me invitaban se molestaba, porque yo sí quería ir. Eso me pareció muy egoísta de su parte", contó.

Tras todo este lío mediático, Samantha Batallanos aseguró que no retomaría su romance con Jonathan Maicelo. La exreina de belleza recientemente ha confesado seguir enamorada del boxeador en una entrevista, sorprendiendo a todos.

"He estado todo un año con él, haciendo todo con él. ¿Cómo no me va a gustar? Su prototipo de hombre me gusta", señaló Samantha Batallanos ante la sorpresa de todo el panel de conductores

Como se mencionó, Samantha Batallanos fue captada en el mismo auto del polémico boxeador, meses después que lo acusara de agredirla al interior de un taxi. al ser abordada por la prensa de Magaly Medina, la modelo se mostró incómoda y no supo qué responder.