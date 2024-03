Machu Picchu: Turista fue expulsado del Santuario Histórico al caminar en sentido contrario

Machu Picchu tiene reglas muy estrictas para todos sus visitantes y en los últimos días se volvió viral el video donde un turista asiático fue expulsado del Santuario Histórico, luego de tener un incidente con el guardaparques y su guía turístico. Según informaron, el ciudadano extranjero caminó en sentido contrario al establecido en la ruta, por lo que tuvo que ser retirado de lugar.

El guía turístico Isaac Quispe explicó mediante un video de TikTok, que el ciudadano asiático estaba recorriendo la Ciudadela Inca junto a él. Sin embargo, comenzó a retroceder en la ruta para tomar fotografías.

Rápidamente el guardaparques, al ver que el hombre era reincidente en desviarse de la ruta establecida en su boleto, decidió intervenirlo y junto al guía comenzaron a solicitarle que cumpla las reglas. No obstante, el turista agredió y faltó el respeto al guardaparque, quien es considerado una autoridad en la Ciudadela Inca.

"Hay prohibiciones dentro de la llaqta (poblado de los Andes). Una de ellas es el hecho de respetar los diferentes circuitos y rutas. No está permitido, salvo en lugares específicos, el ir en doble sentido. Buen rato, el guardaparque que estaba en la zona comenzó a llamarle y decirle que no puede retroceder. Él seguía tomando fotos y seguía retrocediendo, yendo en contra", expresó el guía.

Por otro lado, los internautas se mostraron indignados por la actitud que tomó el turista. Mientras unos pidieron que se cumplan las reglas, otros recordaron visitas pasadas donde no habían circuitos.

"Las reglas tienen un porqué, no están para discutirse", "No se puede hacer nada en Machu Picchu", "Si existen reglas serán para respetarlas y acatarlas", "Yo recuerdo de que antes sí podía retroceder, andabas libres y no había reglamento", comentaron.