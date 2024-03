¡Que romántico! Estadounidense viaja a Cusco para proponerle matrimonio a su novia en Machu Picchu

Una emocionante historia nuevamente se hizo viral en redes sociales, luego de que un estadounidense viajase a Cusco para pedirle matrimonio a su novia peruana en el mismísimo Machu Picchu.

El romántico momento fue captado en video y se publicó en TikTok, donde rápidamente se hizo viral por lo emotivo de su contenido, pues evidencia al joven de origen extranjero llegando a Perú por primera vez, para conocer a la familia de su novia.

Sin embargo, ese sería solo el principio de una tremenda historia de amor, que llegó a otro nivel cuando el estadounidense llevó a su pareja hasta Cusco. El viaje contó con la compañía de la madre de la novia y el joven.

Como es usual, los novios se dirigieron a Machu Picchu, parada obligada en la región, y si bien todo marchaba con normalidad, la usuaria que publicó el video se sorprendió de la buena relación que tenía su madre con su pareja.

"Llegamos al Cusco y la pasamos superbién. Sinceramente, no puedo explicar cómo es que dos personas que no hablan el mismo idioma la pasaban increíblemente bien. (Mi mamá y la mamá de mi novio ya eran best friends), como si se conocieran de toda la vida", expresó.