Donald Trump es hallado culpable de abuso sexual y difamación contra la columnista E. Jean Carroll

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump fue hallado culpable de abuso sexual y difamación contra la columnista E. Jean Carroll. Esto se dio a conocer el día de hoy en un veredicto emitido en Nueva York.

Cabe precisar que la mujer de prensa demandó al expresidente de EE.UU de agredirla sexualmente en un vestidor de una tienda de Manhattan, allá por el año 1996. El jurado determinó que Trump la difamó con tal acusación en una publicación de 2022.

El veredicto

Fueron seis hombres y tres mujeres quienes conformaron el jurado que daría por sentada la culpabilidad de Donal Trump sobre el caso. Este proceso tuvo una duración de dos horas y media y le otorgaron a Carroll 5 millones de dólares de reparación civil.

¿Estuvo presente Trump en la sala?

El expresidente no asistió al juicio ni testificó en el proceso. Como cualquier acusado en un caso civil, no está obligado a comparecer ante el tribunal y tiene derecho a no testificar en su propia defensa.

¿Trump apelará al veredicto?

El exjefe de Estado del país estadounidense se pronunció, a través de sus redes sociales, negando en todo momento conocerla. Además, de calificar el veredicto como "una desgracia total".

Por otro lado, su defensa legal, Joe Tacopina, apuntó que presentaría una apelación al respecto.

¿Cómo se inició esta acusación contra Donald Trump?

La excolumnista Carroll de la revista Elle dio a conocer un extracto de su libro, en junio de 2019, "Para que necesitamos a los hombres" en la revista New York Magazine, previo al lanzamiento de su ejemplar completo.

Allí mostró su historia. Lo acontecido con Donald Trump, en ese vestidor de una tienda de Manhattan.

Como era de esperarse, el exmandatario negó todo tipo de relación con ella, y los hechos presentados. "Esa mujer no es mi tipo", escribiría en su red social en aquel entonces.

¿Qué pasó con Carroll después de la agresión?

Según la BBC News Mundo, la exmujer de prensa no pudo mantener una vida romántica con normalidad desde aquel acontecimiento.

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó y cuando escribí sobre eso, mintió y dijo que no sucedió. Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para tratar de recuperar mi vida", testificó ante el tribunal.

Agregado a ello, manifestó que el "encuentro" con Trump empezó como una broma o un coqueteo, con la excusa de que "lo ayude a comprar un regalo para una amiga". Este cruce de palabras se intensificaría, después, cuando este le pidiera que se probara algo en el vestidor.

Lo que vino después ya es de suponerse. Ambos tenían 50 años y el presidente estaba casado con la actriz Marla Maples.