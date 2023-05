Loreto: Ofrecen recompensa de hasta S/ 150,000 por información sobre asesinos de bebé de 11 meses

11/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de hasta S/ 150, 000 por información importante que permita la ubicación captura de los responsables de la muerte de un bebé de 11 meses, el pasado 6 de mayo.

La decisión se adoptó tras la sesión extraordinaria que tuvo este jueves la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Mininter, que recibió la solicitud de la Policía Nacional del Perú ante la gravedad de este hecho criminal.

¿Cómo sucedió el asesinato del bebé de 11 meses?

En comunicación con Exitosa, los padres del fallecido menor de edad relataron que fueron interceptados por un delincuente que se trasladaba en moto, el cual habría intentado arrebatarles sus pertenencias,

Al no encontrarles nada que robar, el atracador optó por atacarlos con un arma punzocortante. Esto sucedió en el puente Bellavista Nanay, distrito de Punchana, provincia loretana de Maynas.

"Nos fuimos a pasear y ahí es donde sucedieron todos los hechos. No pusimos resistencia, tanto ella (su pareja) se fue al costado corriendo tratando de escapar del delincuente. Aproximadamente, a diez metros la abordan a ella y, al no encontrar nada, apuñalan al bebé", contó el padre del bebé fallecido a nuestro medio.

¿Qué dijo la madre al respecto?

La mamá del menor señaló que tras el intento de asalto de su pareja, el delincuente fue por ella. Pese a que ella intentó huir, el asesino la alcanzó para ejecutar su crimen.

Así, tras insultarla y agredirla, finalmente hirió de gravedad al menor de edad.

"Me bota, me da una bofetada en la cara y me bota hacia el piso. Yo alzo mi cabeza y, al momento que pasa eso, veo que lo agarra, saca el cuchillo y le pica a mi hijo", pormenorizó.

Exigen justicia

Familiares y allegados a la víctima han sumado sus voces de protesta para exigir a las autoridades investigar el caso y lograr justicia para el menor de edad.

Al respecto, dijeron que realizarán una protesta para los próximos días. Entre sus demandas se encuentra la salida del general de la PNP, Héctor David Bernal, ante su inacción.

¿Cómo denunciar a los responsables del asesinato del menor?

Si algún ciudadano tiene datos que puedan ayudar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a identificar y detener a los responsables de este homicidio puede denunciarlos de manera anónima, gratuita y confidencial. Solo tiene que realizar una llamada a la línea telefónica 0800 40 007.

Por último, en la página web www.recompensas.pe están los datos completos de todos los requisitoriados incluidos en la lista de "Los más buscados" del Mininter.