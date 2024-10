Marcha marítima en Piura: Pescadores artesanales de Paita protestan por ingreso de barcos chinos y escasez de pota

A bordo de sus embarcaciones, pescadores artesanales de Paita realizaron una marcha marítima en protesta por la presencia de barcos chinos que pescan de manera ilegal en el mar peruano y sería responsable de la actual escasez de pota.

El dirigente de los pescadores artesanales, Pedro Díaz, aseguró que el Gobierno está atentado contra su rubro al permitir el ingreso de embarcaciones chinas para la pesca ilegal de poco y apuntó que están sufriendo una dura caída en su economía.

"Exigir que se declare la pesca artesanal en emergencia porque nuestra canasta familiar ya no nos alcanza para nada. Nosotros no laboramos, dependientes de una que otra pesquería. Los señores que tienen grandes embarcaciones quizás puedan mantenerse con créditos bancarios, pero la tripulación no. La tripulación dependía de un salario por un recurso que extraía de nuestro y lo traía para vender", expresó ante los manifestantes.