"Mi hijo amó a la Policía y ellos me lo quitan": Familia de suboficial asesinado por su compañero en Chiclayo exige justicia

El suboficial, Gustavo Gavidia Estela, perdió la vida el pasado 28 de noviembre al recibir un disparo en el rostro por parte de su propio compañero identificado como Danffer Ruiz dentro de las instalaciones de una comisaría, José Leonardo Ortiz, un hecho que ha levantado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y convivencia en la Policía Nacional del Perú (PNP).

En un acto que ha dejado conmocionada a la ciudad de Chiclayo, los familiares del suboficial Gustavo Gavidia Estela han alzado su voz para exigir justicia tras su muerte.

Alejandrina Estela, madre del suboficial Gustavo Gavidia, se encuentra devastada tras la trágica muerte de su hijo en Chiclayo. En su dolor, busca hacer un llamado de justicia para que se esclarezca lo sucedido y se castigue al responsable.

"Quiero que la presidenta y los ministros hagan justicia por mi hijo, nadie me devolverá a mi hijo no tengo ni lágrimas, intenté matarme porque no tengo a nadie el era mi único hijo, mi hijo amó a la Policía y la Policía me lo quita", declaró entre lágrimas la madre de Gustavo Gavidia, quien encabezó una emotiva protesta frente a la comisaría donde ocurrió el trágico incidente.