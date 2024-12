Caso Sheyla Cóndor: Fiscalía incluye a la Policía como tercero civil responsable en investigación

06/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El trágico feminicidio de Sheyla Cóndor tiene un nuevo responsable: la Policía Nacional del Perú (PNP). Este 6 de diciembre, la Fiscalía de la Nación incluyó al cuerpo policial como tercero civil responsable. Esto debido a que el suboficial Darwin Condori, presunto homicida de Cóndor, seguía en ejercicio de funciones al momento del crimen.

"En esta medida, pese al fallecimiento de Darwin (Condori), la investigación continúa. [...] Se ha considerado pertinente incluir como tercero civil responsable a la institución de la Policía Nacional del Perú, continuando con el desarrollo de actos urgentes e inaplazables", señaló un representante del Ministerio Público en conferencia de prensa.

Asimismo, el vocero declaró que la investigación contra el suboficial Miguel Ángel Carrera, quien presuntamente participó como informante del suboficial Condori con la finalidad que este pudiera eludir a la justicia. De igual manera, un miembro adicional de la Policía también está siendo investigado; sin embargo, detalló que esto es apenas un tema investigativo, pues no existen pruebas que sugieran su culpa.

Descartan tráfico de órganos

La Fiscalía de la Nación descartó por completo que el feminicidio de Cóndor esté vinculado a una red de tráfico de órganos pues, contrario a las suposiciones de la familia, el cuerpo de la víctima no mostró pérdida de ninguna víscera. No obstante, no se pudo determinar la forma en la que falleció Cóndor.

"Informó que en el protocolo de necropsia los médicos determinan que los órganos están intactos. En consecuencia, esto de por sí descarta la posibilidad de un presunto tráfico de órganos. En cuanto a la causa de la muerte, los médicos no pudieron determinar en el protocolo de necropsia la forma debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentran los restos de la víctima", precisó el representante.

Tranquilidad de la familia

Por último, el Ministerio Público se comprometió con la familia de la víctima en seguir las investigaciones correspondientes y dar con los responsables para que esta pueda tener cierto grado de tranquilidad. En tal sentido, refirió que la Policía Nacional del Perú será incluida como tercero civil responsable, dado que Darwin Condori siguió en el ejercicio de sus funciones hasta el último de sus días.

Además, el suboficial y presunto feminicida también contaba con un proceso de investigación por presunta violación, pese a lo cual no fue separado del cuerpo policial.