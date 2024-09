MP responde al ministro Santiváñez por falta de fiscales en unidad de flagrancia en Trujillo: "Recién llegó el presupuesto"

En Trujillo, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, Lea Guayán Huaccha, respondió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre la falta de fiscales en unidades de flagrancia.

En declaraciones para Exitosa, la letrada indicó que los fiscales no solo trabajan en las unidades de flagrancia sino en otras dependencias policiales y apuntó que también están acudiendo al local que les proporcionó el Poder Judicial (PJ).

"No solamente se trabaja con la unidad de flagrancia, sino también se trabaja con las otras dependencias policiales en otros casos que son más graves. Los fiscales están acudiendo al local que ha proporcionado el Poder Judicial", declaró.

Asimismo, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal acotó que los ambientes de la unidad de flagrancia, a la cual acudió el titular del Ministerio del Interior (Mininter), están en proceso de ser amoblados, debido a que el presupuesto asignado llegó en julio.

Del mismo modo, aseguró que los fiscales están acudiendo a los llamados de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Esos ambientes están en proceso de ser amoblados porque el presupuesto asignado ha llegado recién en el mes de julio. El hecho de que no estén los fiscales ocupando sus espacios, no quiere decir que los fiscales no estén acudiendo a los llamados de la Policía", agregó.