La Victoria: ¡Insólito! Ladrón detenido en flagrancia por la PNP pide llamar a su mamá

La delincuencia sigue siendo un tema preocupante en el país. Un ladrón fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando intentó cometer su crimen en La Victoria, pero sorprendió a las autoridades al pedir que llamen a su mamá.

Según información preliminar e imágenes captadas en una cámara de seguridad, el delincuente se escondía cerca de una mototaxi esperando que su víctima esté desprevenida para arrebatarle su bolso de un salto y poder escapar en otro vehículo que lo estaba esperando.

Sin embargo, sus planes criminales no salieron como lo tenía previsto, ya que se vio sorprendido por agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde que impidieron su escape para llevarlo a la comisaría. Al momento de su captura, el facineroso ya no se mostraba violento e incluso realizó un insólito pedido a los oficiales.

Los agentes del orden revelaron que el ladrón fue identificado como Ángelo Cervantes Carmona, más conocido en el mundo del hampa como 'Charlie Zaa', que aprovechaba la concurrencia de comerciantes y amas de casa para quitarles carteras y celulares.

La policía sigue realizando las diligencias respectivas y para ello llevaron al delincuente hasta el módulo del Juzgado de Investigación Preparatoria de San Luis, La Victoria. La víctima también declaró y reconoció al joven como la persona que le robó sus pertenencias en plena vía pública.

La criminalidad y la inseguridad ciudadana sigue sembrando el terror en la capital, como en Ate, donde dos delincuentes a bordo de una moto lineal robaron alrededor de S/21 mil a un ciclista identificado como Alex Torres.

Según la víctima, los facinerosos extrajeron su dinero de sus cuentas bancarias y en cuestión de horas realizaron compras, transferencias y hasta pidieron dinero a sus contactos.

"En el frontis de la explanada del Estadio Monumental, una moto lineal me encañono, yo estaba regresando en bicicleta, se me cruzaron, me intervinieron y me encañonaron para robarme mis pertenencias. En ese momento solo tenía mi móvil", declaró el ciclista.