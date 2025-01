La Uchulú, una de las personalidades más queridas de la farándula peruana, compartió con sus seguidores una experiencia impactante de su infancia, donde estuvo a punto de morir por una reacción alérgica a la penicilina.

La influencer de Pucallpa decidió interactuar con sus seguidores a través de una caja de preguntas en Instagram. En uno de los interrogantes, le preguntaron si era alérgica a algo, y La Uchulú respondió de manera sarcástica, como es habitual en su estilo. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de revelar una de las historias más impactantes de su infancia.

La Uchulú relató que cuando tenía solo 5 años, su madre, sin saber que ella era alérgica a la penicilina, le inyectó este medicamento cuando cayó enferma. La reacción fue tan grave que estuvo a punto de perder la vida.

La Uchulú sorprendió a todos al someterse a una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. No obstante, parece que no está completamente satisfecha con el resultado y ha manifestado su intención de hacerse más intervenciones estéticas para seguir ajustando su figura y alcanzar el cuerpo que siempre ha deseado.

"Estoy muy contenta por todo lo logrado y por cómo me siento y me veo (...). Me voy a operar de nuevo, me haré la cintura para que esté más chiquita, me voy a aumentar las pompas y las caderas, para estar más regia", compartió.